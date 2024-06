Corinthians busca fugir do Z-4 diante do Cuiabá

O empate diante do Athético-PR domingo, em Curitiba, foi comemorado pela torcida, mas pouco aliviou a situação do Corinthians na classificação do Brasileiro. Em 18º lugar, com oito pontos, o Alvinegro segue na zona de rebaixamento à Série B e já não vence há sete jogos. Para piorar, cresce a pressão pela demissão do técnico António Oliveira, e uma derrota para o Cuiabá, às 20h de hoje, em Itaquera, pode agravar o quadro.

Oliveira deverá promover mudanças para tentar recuperar o time, como o retorno de Igor Coronado, que perdeu a posição para Gustavo Mosquito na rodada passada. Já Gustavo Henrique pode entrar na defesa no lugar de Caetano. O certo é que Yuri Alberto, volta após cumprir suspensão para ocupar a vaga que foi de Pedro Raul no Paraná.

REFORÇO

O Corinthians tem negociações avançadas com o goleiro Hugo Souza, 25 anos, do Flamengo. O atleta retornou de empréstimo do Chaves, de Portugal, e deve assinar com o time paulista nos próximos dias. O clube português tinha opção de compra fixada no contrato de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do goleiro, mas não exerceu a cláusula.