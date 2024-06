Datena vai até o fim, assegura José Aníbal

Presidente do diretório municipal do PSDB na Capital, o ex-senador José Aníbal procurou a coluna para assegurar que, diferentemente do que foi publicado neste espaço na edição de sábado, o apresentador de programas policiais José Luiz Datena vai sim disputar a Prefeitura de São Paulo na eleição de outubro pelo partido. O jornalista teria, inclusive, solicitado férias de seu trabalho, no Grupo Bandeirantes, para tocar a campanha. O dirigente tucano descartou aproximação com o atual chefe do Executivo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e atribuiu a “futriqueiros” e a “viúvas” informações que dão conta de aliança entre as duas forças políticas. De acordo com o comandante paulistano da sigla, a recuperação do protagonismo da agremiação exige a participação no pleito. A ver.

BASTIDORES

Patinando

Datena aparece com 8,3% das intenções de voto, em quinto, na pesquisa do instituto Paraná divulgada nesta terça-feira. Ricardo Nunes (foto) lidera, com 28,5%, seguido por Guilherme Boulos (Psol), com 25,9%. Em terceiro, vem Pablo Marçal (PRTB), com 10%. Tabata Amaral (PSB) é a quarta, com 8,7%. Também foram testados Maria Helena (3,1%), Kim Kataguiri (2.7%), João Pimenta (0,4%), Fernando Fantauzzi (0,3%), Ricardo Senese (0,3%) e Altino (0,2%). Não sabem ou não responderam,5,5%. Nenhum, branco ou nulo somaram 6,1%.

Pesquisa

Para chegar ao resultado divulgado na nota acima, que se refere ao principal cenário de candidatos que devem se apresentar ao eleitor paulistano em outubro, o instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores na Capital, entre os dias 19 e 24 de julho. A margem de erro dos resultados é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, para um grau de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código alfanumérico SP-06695/2024.

Eu sei o que vocês fizeram no verão passado...

Incomodado com o nível de bajulação do líder do governo na Câmara de São Caetano, Gilberto Costa (Progressistas), ao prefeito José Auricchio Júnior (PSD), o vereador oposicionista Edison Parra (Podemos) prometeu nesta terça apresentar em uma das próximas sessões dossiê contendo as críticas que Costa teria feito ao chefe do Executivo em passado recente, quando ambos eram adversários – ambos chegaram a se enfrentar na eleição para o Paço, em 2016. Assegura que há insultos pesadíssimos: “Você ofendeu o Auricchio até o último grau”, lembrou. “Falou cobras e lagartos”.

Toalha

O vereador Pedrinho Botaro (PSDB), líder do governo na Câmara de Santo André, foi às redes sociais na segunda-feira anunciar aos eleitores que é pré-candidato à reeleição ao Poder Legislativo no pleito de outubro. Com isso, coloca fim às especulações de que poderia compor, como vice, a chapa governista ao Executivo encabeçada por Gilvan Júnior, também tucano. Quatro nomes se mantêm na luta pela vaga: Almir Cicote (Avante), Carlos Ferreira (MDB), Leandro Petrin (PSD) e... Coronel Edson Sardano (Novo).

Cobrança

O vereador Leonardo Alves (PSDB), cotado para ser candidato a vice-prefeito de Mauá na chapa encabeçada pelo empresário Zé Lourencini (PSDB), apresentou nesta terça requerimento questionando o Paço sobre o plano de recuperação da área de proteção ambiental da Rua Aulivieri Bozzato, no Loteamento Industrial Coral, no Jardim Primavera. A recuperação do terreno, que por 13 anos serviu para despejo irregular de lixo, foi determinada pela Justiça, conforme mostrou reportagem publicada nesta terça pelo Diário. “Transparência”, cobrou o legislador.