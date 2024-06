Palavra do Leitor - 26 de junho de 2024

Orçamento

São Bernardo terá uma das maiores receitas para se utilizar em 2025 com a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) (Política, dia 24). O problema maior é saber como utilizar estas verbas com eficiência, pois o que se vê que no momento é que o erário público precisa ser bem monitorado para saber como está sendo gasto. Cada secretaria tem a sua verba e algumas delas, como se vê, não está tendo o retorno necessário em qualidade de serviço. Um exemplo foi no domingo, dia 23, com um bloqueio do começo da Rua Angelo David Thomé, no Rudge Ramos por um comerciante de um bar, que colocou mesas e cadeiras no meio da rua, impedindo o livre direito dos motoristas de ir e vir. Apenas pensando no seu bem estar e dos clientes do bar, além de fazer uma fogueira no terreno em frente que estava com tapumes, sem se importar se a fumaça poderia prejudicar a saúde de quem mora nos arredores ou perigo de incêndio caso perdesse o controle da fogueira. Não houve nada de fiscalização na área para coibir este ato ilegal e este fato tem sido corriqueiro. Por isso tem de ser fiscalizado pelo munícipe onde está sendo gasto o dinheiro público, é dever do serviço público estar sempre atuante não importa a hora ou situação do momento.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

INSS

Se não fosse por nosso Diário, poderíamos até não considerar a veracidade da informação noticiada de que aproximadamente 40 milhões de aposentados e pensionistas tiveram seus dados cadastrais expostos (Economia, ontem). Esses aposentados e pensionistas não recebem grandes fortunas mensais, não vivem em apartamentos e condomínios de alto luxo, casas de veraneios com piscinas olímpicas e saunas, pois vivem sim com certas e históricas carências. Será que precisaríamos contratar a Interpol, a CIA, o FBI ou a Polinter para investigar o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e para nos trazer a luz da verdade e reproduzir nossa, inviolável, Carta Magna? Até quando barbaridades como estas farão com que continuemos com nossas insônias e pesadelos como brasileiros que somos?

Cecél Garcia

Santo André

Redes sociais

O piscar das luzes de Varsóvia (Polônia) foi um acontecimento histórico que marcou o inicio da queda do domínio soviético naquele país. Nos anos 1980 o povo polonês vivia sob o domínio da antiga União Soviética. Tudo era restrito e monitorado, sobretudo a comunicação. Com a censura a todo vapor, surgiu uma estação de rádio clandestina que levava, além de esperança, notícias que jamais seriam divulgadas na mídia oficial. Certa noite quando estavam ‘no ar’, pediram aos que acreditavam na liberdade que piscassem as luzes de suas residências. Foi a noite mais bela da história de Varsóvia. Toda cidade piscando suas luzes nos apartamentos e casas. Foi assim que os poloneses descobriram que não estavam sozinhos no sonho e desejo por liberdade. Aqui, pelas terras de Macunaíma, além da perseguição a adversários políticos, a prisão de manifestantes pacíficos e censura a peso de ouro dos meios de comunicação, ainda querem censurar as redes sociais, a única fonte que resta para nos defender da tirania atual.

Vanderlei Retondo

Santo André

Plano Real

Se o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), juntamente com os economistas Persio Arida, Pedro Malan e Gustavo Franco que criaram o Plano Real, acabando com a inflação, não tivessem feito mais nada no governo, e fizeram muito ainda, o Plano Real foi o suficiente e Fernando Henrique é considerado o melhor presidente da República que o Brasil já teve. Viva o Real!

Tania Tavares

Capital

Seleção

Mais uma decepção da nossa Seleção, que não foi além de um medíocre 0 a 0 com a Costa Rica na estreia na Copa América (Esportes, ontem). Faltou criatividade para furar defesa. E o técnico Dorival Jr., paga um preço pela teimosia de insistir com Rafinha, Paquetá e Vini Jr.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)