Anitta defende Selma Blair após fãs acusarem atriz de ignorar funkeira na Semana de Alta-Costura

Anitta chamou a atenção dos brasileiros ao ser uma das convidadas para o desfile da grife Schiaparelli em Paris, na França, na última segunda-feira, dia 24. Acontece que a Girl From Rio dividiu a primeira fileira com Kylie Jenner, Selma Blair e Doja Cat, icônicas, né?

Porém, em um vídeo divulgado nas redes sociais, os fãs da funkeira notaram que, em determinado momento da conversa, a cantora acaba sendo supostamente ignorada por Selma. No momento, a atriz conversava com Kylie, quando Anitta se aproximou falando algo, mas Selma continuou ouvindo a Jenner.

Mais tarde, depois de já ter ido embora do evento e estar se preparando para dormir, Anitta decidiu defender Blair e ainda comentou um pouco como foi o momento do encontro:

- Ai, gente, o desfile da Schiaparelli hoje. Um sonho! Schiaparelli é sempre surpreendente, é sempre mais do que um desfile de moda, começou. Eu estava sentada ao lado de pessoas maravilhosas, super queridas. Todas muito queridas umas com as outras. A Kylie um amor, quando chegou, falando com todos nós. A Selma um amor, essa atriz icônica, que eu tive a sorte de sentar do lado, que ela é maravilhosa, além de icônica. Um amor de pessoa. A Doja também é queridíssima.

Diante da polêmica e de diversos comentários dando bronca em seu comportamento, Selma decidiu responder um seguidor e explicar que ficou nervosa com a presença da Girl From Rio:

Estou admitindo a derrota aqui. Fiquei maravilhada ao conhecer Anitta. Já me tornei uma fã convicta. E então digo para Anitta, assim como fiz hoje: você é uma força incrível. Um tesouro de rainha, uma dos melhores para a alta costura Schiaparelli. Estávamos em uma zona. Mas antes de começar, brincamos carinhosamente sobre o gloss da Kylie. Aparentemente eu estava animada. Nunca imaginei que minha linguagem corporal diria algo ofensivo para Anitta ou para alguém próximo a mim.