Príncipe William e Kate Middleton teriam o plano de desencorajar Charlotte e Louis a trabalharem para a realeza; o motivo estaria relacionado ao Príncipe Harry!

Eles tentam manter a pose, mas não precisa ser especialista na família real britânica para saber que eles enfrentam bastante picuinhas entre si - basta dar uma olhadinha para a relação atual de Príncipe William e Príncipe Harry. Com isso, segundo o jornal Daily Beast, Kate Middleton e o marido teriam preparado um plano de desencorajar Charlotte e Louis a serem membros trabalhadores na realeza.

Caso você não saiba muito sobre família real, alguns membros recebem um salário para trabalhar em eventos, fazer campanhas e coisas similares em nome da família real britânica. No entanto, não são todos que exercem essa função. E durante o reinado de Rei Charles III, e possivelmente de Príncipe William, após a morte do pai, o número de familiares que exercerão esse papel irá diminuir. Uma fonte contou ao Daily Mail:

- Quando os membros mais velhos da família se aposentarem, (William) não convidará mais ninguém para se tornar membro da realeza. Resta saber se ele vai querer que seus dois filhos mais novos trabalhem na realeza.

Então o Daily Beast apurou com outra fonte e recebeu a seguinte resposta:

- É absolutamente verdade. A opção não existe para George, é claro, mas os filhos foram mantidos afastados da vida real. Eles estão expostos ao mínimo de publicidade possível, e essa é uma estratégia deliberada para deixar Charlotte e Louis escolherem seu próprio destino.

E qual seria o motivo disso? Príncipe Harry! Pois é, apesar de William não concordar com as atitudes do irmão, ele parece entender que a dinâmica em que eles foram expostos na realeza ajudou para que houvesse uma rixa:

A fonte explica:

- Não é nenhum segredo que William ficou arrasado com a destruição de seu relacionamento com Harry. Embora ele coloque totalmente a culpa em Meghan e Harry, ele também reconhece que todo o sistema, onde um de seus filhos é menos importante que o outro devido a um acidente de nascimento, teve um papel importante a desempenhar no que aconteceu e como isso aconteceu. Há um argumento inteiramente razoável de que se você nasceu na família real, a coisa lógica a fazer é deixá-la. A mesma lógica se aplica aos seus filhos: ele não quer submetê-los a um picador humano que vai causar sofrimento a todos. Ele e Catherine adoram as crianças, e toda a sua vida gira em torno das crianças. Acho que eles querem encontrar uma solução prática para o problema das reservas que tem atormentado a família há gerações.

Caso você não saiba, a irmã da Rainha Elizabeth II, Margaret, também sofreu bastante com essa posição de ser a irmã da rainha.

- Se você olhar para as peças sobressalentes que fizeram tudo funcionar, você só tem Edward e Anne. A vida de Margaret foi muito miserável. Sabemos tudo sobre Harry. Tenho certeza de que William e Catherine não querem que a história se repita.

Com isso, o casal espera que Charlotte e Louis posam seguir seus próprios projetos no futuro.

Será que isso vai rolar?