BC não está aqui para discutir meta de inflação, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a autoridade monetária não tem de discutir a meta de inflação, atualmente fixada em 3% ao ano. "Tem quem faz a lei e tem quem cumpre a lei", reiterou, sobre os papéis do Executivo e BC, em discussão sobre a condução da política monetária em ambiente mais adverso promovido pela Warren Investimentos.

E pontuou: "A pergunta para mim é: se as coisas piorarem, o Banco Central vai agir? Sim, com certeza. E se as coisas melhorarem, o Banco Central vai reagir? Sim, também. Deixar as coisas em aberto já é uma linha que determina isso."

Ele reiterou que, se o ambiente demandar a manutenção dos juros, eles serão mantidos. Caso a exigência seja por elevação dos juros, eles serão elevados. Por fim, se houver necessidade de corte de juros, eles serão reduzidos.