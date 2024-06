Vale diz que não foi notificada sobre ação de R$ 3,6 bi por danos morais em Mariana

A Vale informou na noite da segunda-feira, 24, que não foi notificada pelo poder judiciário a respeito da ação judicial movida pelos Ministérios Públicos Federal e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo contra a empresa, BHP e Samarco com pedido de indenização de R$ 3,6 bilhões por danos morais coletivos.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que irá apresentar seus argumentos ao juízo competente em momento oportuno.

A Vale reitera que o processo de reparação de danos decorrentes da barragem de Fundão, em 2015, é conduzido pela Fundação Renova em linha com os compromissos firmados pelas companhias junto às autoridades brasileiras.

"Com Samarco, BHP, instituições de justiça e representantes do poder público, a companhia segue comprometida com as negociações por um acordo de caráter definitivo, que garanta reparação justa e integral às pessoas afetadas e ao meio ambiente", afirma a mineradora.