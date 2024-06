Sabor e textura são decisivos na hora de escolher o fondue de queijo

Come-se fondue de queijo no frio por diversos motivos. Por ser gostoso, pela oportunidade de compartilhar romanticamente a comida, pelas múltiplas combinações compatíveis com o sabor da massa de queijos aquecida em réchauds.

Houve um tempo em que fondue de queijo era acompanhado apenas de cubinhos de pão. Mas hoje os restaurantes oferecem opções de complementos como carne, linguiça, legumes como brócolis, batata... Cogumelos também vão bem e há quem goste de adicionar frutas à lista de acompanhamentos. Outra boa combinação é montar um pequeno sanduíche aberto: sobre uma fatia de pão, coloca-se a carne ou a linguiça envoltas no fondue de queijo.

Integrante do júri de 5 especialistas, Cristina Häfeli, chef do restaurante Florina, gosta de incluir no prato, além de carnes, pães e legumes, picles de pepino e presunto cru.

Já a receita favorita da chef e também jurada Marja Akina, do Pé de Manga, leva manteiga, cebola, vinho branco, creme de leite, queijo gruyère, um pouco de parmesão e muçarela, para a massa ficar bem elástica. Um toque de noz-moscada e está pronto o fondue.

"O mais importante é que o fondue, tanto a versão preparada em casa como a comprada pronta, seja servido quente, tenha textura aveludada e sabor amanteigado", explica Marja.

ADIÇÃO

A queijista Mônica Resende, proprietária da loja Mestre Queijeiro e também membro do júri, alerta que as misturas para fondue vendidas no supermercado às vezes têm amido e conservantes que alteram o sabor dos queijos.

Precisa colocar vinho no fondue? Não necessariamente. Das 11 marcas avaliadas por Paladar, apenas uma pedia o acréscimo de vinho branco no preparo. Outras já vinham com adição de vinho no mix de queijos. Mas os especialistas acreditam que o vinho, apesar de não ser obrigatório, tem seu valor na hora de agregar acidez e doçura ao fondue de queijo.

"O vinho é o substituto da bebida originalmente adicionada à receita clássica do fondue, o kirsch", diz Mônica.

Realizado às cegas, o teste de fondue de queijo também contou com a chef Marcele Médice, do Chez Amis, e o queijista Falco Bonfadini entre os jurados que participaram de todas as etapas: do preparo de cada uma das marcas de fondue na cozinha do restaurante Pé de Manga, locação escolhida para o teste Paladar, até a prova, realizada em réchauds e apostando nos pãezinhos como acompanhamento.

O modo de preparo da embalagem de cada produto foi seguido à risca. Entre uma prova e outra, os jurados tomaram água e beberam café para limpar o paladar. Os valores dos produtos no ranking abaixo foram atualizados na primeira semana de junho de 2024.

1º Casa Santa Luzia

O campeão do nosso teste conquistou o paladar de todo o júri, já que se mostrou marcante e nada enjoativo. Um produto bastante "queijudo", com ótima textura e sabor delicado de queijos e vinho. Na hora da prova, o fondue envolveu totalmente o pãozinho; o preparo na panela também foi bem simples.

(R$ 119, 400 g)

2º President e Emmi

O President apresentou boa textura e foi bem fácil de preparar. A massa mostrou bastante elasticidade, o que comprova que a receita leva queijo de verdade. O sabor fisgou o júri por unanimidade, equilibrado e delicioso (R$ 119, 400 g). O Emmi foi fácil de preparar na panela. No réchaud, revelou cremosidade e sabor marcante de queijo e vinho.

(R$ 96, 400 g)

3º Catupiry Apeti

Foi avaliado como um produto de boa aparência e derretimento fácil durante o preparo na panela. Das 11 marcas, foi a única que pediu adição de vinho durante o preparo. O sabor de queijo incrementado com noz-moscada agradou, apesar de o resultado final ter sido um fondue que poderia ter um tiquinho a mais de elasticidade.

(R$ 42,90, 400 g)

O ranking com mais 7 produtos

As demais marcas que foram avaliadas em ordem alfabética

Classic Carrefour

O gosto não agradou ao júri. A textura grudenta e o sabor salgado também não ajudaram? A massa foi avaliada como pesada. Durante o preparo, o produto demorou mais tempo para derreter em comparação às demais marcas avaliadas.

(R$ 36,90, 400 g)

Faixa Azul

Um creme de leite saborizado com queijo, na avaliação do júri. O produto foi avaliado ainda como muito salgado e com sabor enjoativo, distante do esperado para um fondue. A elasticidade nula da massa também não ajudou.

(R$ 46,90, 400 g)

Ipanema

Um fondue de preparo difícil e bastante gorduroso. O sabor fondue não agradou. Faltou acidez e a textura do produto pronto lembrou ao júri

a de um mingau.

(R$ 29,90, 400 g)

Polenghi

O fondue apresentou textura de requeijão industrializado e pouco sabor de queijo. Os jurados acharam que parecia que a massa não iria derreter adequadamente. Mas o resultado final, no réchaud, rendeu um fondue com consistência razoável.

(R$ 46,90, 400 g)

Prima Donna

Um produto de preparo fácil, bom derretimento, porém com aparência, sabor e textura de requeijão industrializado; enjoativo, gorduroso e salgado.

(R$ 87, 400 g)

Tirolez

Um fondue de preparo rápido. O sabor, apesar da presença do queijo, foi avaliado como salgado e gorduroso. A textura também não alcançou o ponto ideal, resultando em um fondue sem cremosidade. (R$ 47,90, 400 g)

Vigor

Um produto com gosto de requeijão e com praticamente nenhum sabor de queijo. A textura líquida do fondue no réchaud deixou a desejar, assim como a presença evidente de amido.

(R$ 39,90, 400 g)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.