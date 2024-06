Scania projeta entregar 50 ônibus elétricos em 2025

A Scania estima produzir até 50 ônibus elétricos em 2025 na planta de São Bernardo. O anúncio foi feito na segunda-feira (24) durante coletiva de imprensa. A fabricação começa em março e a entrega está prevista para setembro do próximo ano. A partir de agosto de 2024, os clientes já podem comprar as unidades do Lat.Bus. Cerca de R$ 60 milhões dos R$ 2 bilhões liberados recentemente pelo Governo Federal à empresa irão contemplar esse projeto.

O Grande ABC terá a terceira planta da Scania no mundo a produzir ônibus elétricos (junto com Suécia e Polônia). Os testes terão início na Capital e a empresa também estuda aplicações em outras praças como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Scania não detalhou quais empresas farão as primeiras rodagens.

Os ônibus elétricos poderão ser adquiridos com quatro baterias (todas colocadas no teto do veículo) ou com cinco (quatro no teto e uma na traseira). A capacidade será de 80 passageiros.

“Neste período de março a setembro, projetamos de 40 a 50 unidades ao longo de 2025. Em 2026 a diante, já estamos falando de 100 a 150 de janeiro a dezembro. Em termos de valores, será na ordem de R$ 2 milhões só o chassi (estrutura de suporte de carga). Mais a carroceria deve chegar a R$ 3 milhões. Com cinco baterias, o preço pode alternar mais R$ 200 mil”, detalha Alex Nucci, diretor de vendas de soluções da Scania.

As baterias e os cabos de alta tensão serão importados da Suíça. Por serem os itens mais caros, as baterias serão colocadas no teto e na traseira do veículo como forma de proteger contra impactos gerados pela irregularidade de pisos no Brasil e possíveis alagamentos.

A Scania promete a entrega de uma “bateria verde”, alinhada com o conceito ESG (Sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa), sem utilização de trabalho escravo, produzida com fontes solares e hidráulicas e feita sem queima de carvão. “Optamos para fazer baterias com lítio, níquel, manganês e cobalto. Elas têm como principal objetivo a densidade energética, com 70% a menos de emissão de dióxido de carbono (em comparação às convencionais feitas de ferro, fosfato e lítio)”, explica o diretor de desenvolvimento da Scania, Marcelo Gallao.

A empresa afirma que vai produzir os veículos elétricos com software para monitorar o carregamento, além de disponibilizar treinamento aos motoristas. “O Driver App e My Scania vão mostrar se a bateria disponível no veículo é capaz de fazer o trajeto desejado. Caso não seja, os aplicativos vão indicar quais são os pontos de carregamento próximos da rota. Também vão oferecer a possibilidade de agendar e pagar antecipadamente pelo carregamento para que o motorista não enfrente fila”, diz Gallao.

A capacidade atual de fabricação da planta de São Bernardo é de 4.100 ônibus por ano. A partir de março, três dos 11 veículos diariamente produzidos na empresa serão elétricos.

FROTA DE JULHO DE 2024

A Scania também anunciou na segunda-feira (24) que a nova frota de julho de 2024 terá motor com 11% de economia de combustíveis. A tecnologia vai juntar o motor XPI, que já é utilizado pela empresa, com o controle de aceleração. Isso será feito nos motores movidos a gás - sem previsão para inclusão nos elétricos.

“A gente disponibiliza agora o controle de aceleração como item de série em toda nossa linha rodoviária. Ele vai entregar mais 3% de economia de combustível. Isso será somado a otimização de 8% do motor XPI. Dentro da matriz de custos dos nossos clientes, o combustível tem grande peso. Por isso, decidimos avançar na eficiência energética”, pontua o gerente de vendas de soluções em mobilidade da Scania, Gustavo Cecchetto.