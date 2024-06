Baixaria eleitoral

O cenário político do Grande ABC tem sido palco de série de ataques sorrateiros que desonram o processo democrático e desprestigiam a dignidade do eleitorado. Recentemente, o chefe do Executivo de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e a pré-candidata a prefeita de São Bernardo, Flávia Morando (União Brasil), foram alvos de campanhas de telemarketing que, em vez de promoverem debate saudável de ideias, rebaixaram-se a disseminar calúnias e difamações. Os dois casos já estão sendo analisados pelas autoridades e espera-se que os responsáveis sejam rapidamente identificados e punidos exemplarmente. É inaceitável que a disputa pelo poder chegue a níveis tão baixos.

O uso de telemarketing para difamar adversários políticos não é apenas uma estratégia vil, mas também uma afronta direta aos princípios básicos da democracia. O eleitor acaba sendo vítima de campanha suja que visa manipular a opinião pública por meio do medo e da desinformação. Este tipo de ação não só prejudica a imagem dos atacados, como também mina a confiança no sistema eleitoral como um todo. É urgente que as autoridades e a sociedade repudiem fortemente essas práticas. Os responsáveis por essas campanhas de difamação devem ser identificados e punidos, para que se estabeleça um precedente de intolerância contra a corrupção moral do processo eleitoral.

Além disso, é fundamental que os pré-candidatos mantenham o compromisso com uma campanha limpa, centrada em propostas e no diálogo respeitoso com o cidadão. A política deve ser um espaço de confronto de ideias e de construção coletiva, não um campo de batalha onde vale tudo para se alcançar o poder. É imperativo que se eleve o nível do debate na região, condenando veementemente os ataques rasteiros. Os quase 3 milhões de moradores do Grande ABC merecem respeito e concorrentes comprometidos com a verdade e com o desenvolvimento social e econômico das sete cidades. É hora de dizer basta às baixarias e de resgatar a ética e a integridade na corrida eleitoral.