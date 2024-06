Rei Charles III estaria planejando visita aos Estados Unidos para passar tempo com filhos de Príncipe Harry e Meghan Markle

A relação complicada entre Príncipe Harry e Meghan Markle e a família real britânica não é segredo para ninguém. O herdeiro mais novo do Rei Charles III não esconde seu descontentamento com os familiares, mesmo durante o momento que vivem. Porém, ao que tudo indica, o monarca pode estar pensando em maneiras de se reaproximar do filho.

Segundo informações do Us Weekly, o rei estaria planejando visitar os Estados Unidos e ficar um tempo por lá, para aprofundar sua relação com os netos Archie e Lilibet, filho de Harry e Meghan. É importante ressaltar que Charles é bastante próximo de George, Charlotte e Louis, os três filhos de Príncipe William e Kate Middleton.

- Ele espera ter a mesma relação com os seus netos norte-americanos, disse a fonte ao jornal.

Vale lembrar que Archie e Lilibet não fazem muitas visitas à Inglaterra com os pais. Isso porque a família não tem mais uma residência fixa no país e, dessa maneira, eles se sentem menos seguros para com a vida dos pequenos.

Porém, parece que os médicos do Rei Charles III podem acabar interferindo na viagem. O monarca foi diagnosticado com câncer no fim de 2023 e, desde então, está em tratamento. Apesar de ter diminuído drasticamente suas aparições em eventos públicos, os especialistas ainda estariam preocupados com a saúde de Charles.

De acordo com o The Mirror, ele estaria bastante animado com o tratamento e estaria abusando ao assumir cada vez mais atividades. Inclusive, o rei e a esposa, Rainha Camilla, farão uma viagem até a Austrália e Samoa e tinham planejado dar uma passadinha até a Nova Zelândia, porém, essa esticadinha será cancelada.

Se Charles sente saudade dos netos e gostaria de criar uma relação mais próxima com os pequenos, Thomas Markle parece estar passando por uma situação bastante parecida. O próprio conversou com o Daily Mail e disse que não vê Archie e Lilbet por escolha da filha, Meghan.

- Eu gostaria de conversar com ele [Rei Charles III] porque eu acredito que ele tenha muitas perguntas sem respostas, como eu. Nenhum de nós merece a forma como fomos tratados, confessou o pai da ex-atriz.

Vale lembrar que Thomas já enfrentou alguns problemas de saúde, inclusive um ataque cardíaco que o deixou hospitalizado por alguns dias.

- Ele está passando por um tratamento de câncer e eu também não estou com a minha melhor saúde. Eu não tenho medo de morrer, mas as coisas são assim.

Na conversa, o pai de Meghan Markle afirmou não saber o motivo pelo qual ele não é permitido de visitar os netos e criar uma relação mais profunda com a família.