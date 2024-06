Giovanna Ewbank comemora aniversário de Titi com tema A Magia de Aruna

Festona! Titi completou 11 anos e sua festa de aniversário aconteceu na noite do sábado, dia 22. O tema foi inspirado em um dos trabalhos de sua mãe, Giovanna Ewbank, A Magia de Aruna, da Disney. Ela compartilhou todos os detalhes nos Stories do Instagram.

A decoração foi pensada para recriar os cenários da série, portanto, contou com flores de mentira, balões e luzes coloridas. Já o bolo foi feito com cores cintilantes, brilho e com o nome de Titi em cima para fechar com chave de ouro. Além disso, diversos docinhos foram personalizados para a festa.

Giovanna também fez um post em declaração para filha, que apareceu cheia de estilo com um conjunto de crochê feito especialmente para ela usar na data especial. Na legenda, a mãe coruja deixa vários elogios para pequena:

Os 11 anos da nossa filhinha estão sendo LINDOS! Dia de festejar a nossa RAINHA CHISSOMO! VIVA TÍTI E TODO AMOR QUE A ENVOLVE!