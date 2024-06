Suri Cruise retira sobrenome de Tom Cruise em cerimônia de formatura

Suri Cruise se formou o ensino médio e surgiu muito animada na cerimônia, além de contar com o carinho a mãe, Katie Holmes. A jovem, que é fruto do relacionamento da atriz com Tom Cruise, usou um vestido branco de alcinha por baixo da beca.

Segundo informações do Page Six, o ator não compareceu à formatura da filha e, no lugar, estava presente no show de Taylor Swift em Londres, na Inglaterra. Porém, a atitude não é de se estranhar, uma vez que os dois possuem uma relação conturbada.

Suri supostamente teria chegado a escolher retirar o sobrenome do pai na cerimônia para pegar o diploma. O veículo noticia que no panfleto com a lista dos graduandos seu nome estava como Suri Noelle. É esperado que a jovem ingresse na Universidade Carnegie Mellon, localizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos.