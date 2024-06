Azulão empata, mas segue na ponta; Cachorrão joga em Suzano

O Azulão segue na liderança do Grupo 5 da Copa Paulista. Jogando no Anacleto Campanella, neste sábado (22), o São Caetano empatou por 2 a 2 com o Juventus e, mesmo sem vencer, garantiu a pontuação necessária para se manter na ponta. O time agora aguarda o duelo entre o União Suzano e outra equipe da região, o EC São Bernardo, que jogam neste domingo (23), às 15h, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano.

Os gols do Azulão foram marcados por Douglas Nathan e por Wermeson. O São Caetano perderá a liderança caso o União Suzano vença o Cachorrão e ultrapasse o Azulão no saldo de gols. Atualmente, o saldo da equipe da região é de 1, enquanto a do time do Interior está zerado.

No retrospecto do confronto, o Azulão leva larga vantagem. Em 21 partidas, o time da região foi vencedor em 12 oportunidades, enquanto os adversários levaram a melhor apenas quatro vezes. Empates são seis.<TL>