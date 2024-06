FSA recebe 2.000 alunos para Olimpíadas de Matemática do Grande ABC

O Centro Universitário FSA (Fundação Santo André) reviveu neste sábado (22) seus áureos tempos de efervescência cultural e educacional do Grande ABC. Cerca de 2.000 alunos dos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, ocuparam as dependências do campus da Vila Príncipe de Gales onde realizaram a primeira fase da XX OMABC (Olimpíadas de Matemática do Grande ABC), com a participação de alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio.

O principal objetivo da prova ligada ao Ministério da Cultura do Governo Federal é estimular o estudo de matemática e descobrir jovens talentos para a área de ciências exatas, que possui grande demanda e carência por mão de obra qualificada. “Acredito que só a educação de qualidade consiga transformar o País e melhorar a vida das pessoas. É uma honra cuidar da organização das Olimpíadas de Matemática do Grande ABC. Vim da área de engenharia e tenho muito orgulho das ciências exatas e desejo toda a sorte para esses jovens pesquisadores que estamos ajudando a formar aqui na Fundação”, revela a Professor Rodrigo Cutri, reitor da Fundação Santo André.

A Fundação Santo André, através da PROPPEX (Pró Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão), é a principal organizadora deste evento que terá sua segunda fase realizada em outubro deste ano.

Fundado em 1962, o Centro Universitário Fundação Santo André tem mais de 3 mil estudantes, nota máxima 5 institucional junto ao MEC, conta com mais de 100 laboratórios, cursos na área de Direito, Publicidade, Negócios, Engenharia, Arquitetura, TI, Psicologia, Biologia dentre outros.

A instituição possui ainda uma política de bolsas de estudos de até 50% no valor das mensalidades para democratizar o acesso ao ensino superior.