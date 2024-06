Datena deve desistir da eleição pela 5ª vez

“Desta vez, vou até o fim”, declarou o jornalista José Luiz Datetena (PSDB), apresentador de programas policiais na rádio e TV, ao anunciar sua pré-candidatura a prefeito de São Paulo na manhã do último dia 13. A frase, dita de maneira entusiamada, não foi suficiente para apagar o histórico de desistências que recheia a biografia do tucano. Já foram quatro anúncios frustrados, a anterior para o Senado, em 2022. E pode ser que a coleção aumente. O MDB do prefeito e pré-candidato a reeleição Ricardo Nunes articula fortemente com o comando paulista do tucanato – leia-se o prefeito de Santo André, Paulo Serra – para convencer o correligionário a abrir mão do pleito em nome de uma composição. Há quem diga que o anúncio da parceria MDB-PSDB esteja para acontecer. A ver.

BASTIDORES

Disposição

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB, foto), reuniu-se na noite de ontem com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, com o objetivo de discutir investimentos para a cidade. Morando se surpreendeu com a disposição do chefe do Executivo estadual, com quem gravou vídeo já passava das 22h. “Estou impressionado. Esse ritmo é todo dia, governador?”, questionou Morando, no vídeo publicado nas redes sociais.

Acredita

Representantes da CEF (Caixa Econômica Federal) e a direção do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento, braço do colegiado regional, reuniram-se na tarde de ontem com o objetivo de implementar medidas para auxílio de micro e pequenos empresários. A articulação visa colocar em prática na região o Programa Acredita, do governo federal, que oferece crédito com taxas de juros diferenciadas para os micro e pequenos empreendedores.

Viés petista

Ao ser indagado sobre o não avanço das conversas para composição de chapa com João Veríssimo Fernandes, o Juiz João (PSD), para a disputa da Prefeitura de Mauá, o empresário Zé Lourencini (PSDB) afirmou que o pessedista sempre teve um “viés” com o PT, ao afirmar que familiares do concorrente já foram filiados ao Partido dos Trabalhadores.

TEA

A Câmara de Ribeirão Pires aprovou, durante a 17ª sessão ordinária, realizada na última quinta-feira, projeto de lei que autoriza a criação, no município, do Centro de Referência da Pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e da Pessoa com Síndrome de Down. De autoria dos vereadores Valdir Nunes (Podemos), Edmar Oldani (PSD) e Leonardo Biazi (PL), o texto visa estabelecer “uma nova política de apoio e atendimento a pessoa com deficiência” na cidade.