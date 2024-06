Andy Murray passa por cirurgia nas costas e dúvidas para Wimbledon e Paris-2024 crescem

O tenista britânico Andy Murray será submetido a um "procedimento cirúrgico" nas costas neste sábado. A informação foi confirmada pela equipe do ex-número um do mundo, que não forneceu mais detalhes. O resultado do procedimento será decisivo para definir se Murray tentará disputar Wimbledon ou os Jogos Olímpicos de Paris.

Aos 37 anos e após uma série de lesões, Murray ocupa apenas a 129ª posição no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), mas é bicampeão de Wimbledon (2013 e 2016) e bicampeão olímpico (Londres-2012 e Rio-2016), além de ter conquistado uma medalha de prata nas duplas (Londres-2012).

No início da semana, o tenista abandonou a partida contra o australiano Jordan Thompson pela segunda rodada do Torneio de Queens, no qual é pentacampeão. Ele deixou a quadra quando perdia por 4 a 1 no primeiro set. Com dores no quadril e no joelho direito, Murray não conseguia trocar bolas e, ao deixar o confronto, foi ovacionado de pé em sua última aparição no evento.

"Tive dores nas costas durante 11 anos na minha carreira, mas nunca senti isso. Embora os últimos anos tenham parecido bons, foram difíceis, muito duros para o corpo", lamentou Murray, que já sinalizou sua intenção de se aposentar neste ano, em Queens.

Wimbledon começa no dia 1º de julho, e a disputa do tênis na Olimpíada de Paris-2024 tem início no dia 27 de julho, no complexo de Roland Garros.