Santo André encara líder do grupo em busca do G-4

A vitória contra o Costa Rica-MS na última rodada colocou o Santo André na cola dos clubes que estão na zona de classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, neste sábado (22) o Ramalhão tem a difícil missão de bater a Inter de Limeira, líder do Grupo A7, em casa (15h).

Apesar do objetivo complicado, o time andreense confia na sequência positiva para conseguir levar a melhor. A equipe do Grande ABC, que ocupa a quinta posição, com 11 pontos, já não perde há quatro jogos.

De acordo com o comandante Leston Junior, o time sabe da dificuldade que encontrará. “A Inter é um dos times postulantes à classificação, um dos maiores investimentos do torneio. Apesar disso, estamos nos preparando no mais alto nível. É um jogo muito importante para a sequência do nosso campeonato”, explica. O técnico também diz que uma vitória contra o líder do grupo aumenta o moral do time para as próximas rodadas.

Durante a semana, o elenco do Ramalhão teve o reforço do lateral Ruan, que voltou aos treinamentos após se recuperar de uma fratura no nariz.

Os ingressos para a partida estão à venda no site totalticket.com.br, e também na bilheteria do Estádio Bruno Daniel entre às 13h e 16h, por valores entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Para os torcedores que quiserem acompanhar o duelo em casa, a transmissão será realizada pelo canal do YouTube TV Santo André.