Zeca Camargo é demitido da Band e posta despedida aos fãs: - A gente se vê em uma outra empreitada

Fim de contrato... Nesta sexta-feira, dia 21, Zeca Camargo anunciou que não vai continuar na Band. Segundo o apresentador, ele não é mais o comandante do Melhor da Noite, ao lado de Glenda Kozlowski. A assessoria da emissora confirmou que o vínculo com o jornalista terminou.

Por meio das redes sociais, Zeca contou aos seguidores que foi avisado que não vai mais continuar apresentando o programa de auditório.

- Ontem mesmo recebi, de uma pessoa super carinhosa da plateia aqui do nosso queridíssimo Melhor da Noite, essa sacolinha com um presente [que diz] Você é incrível. E eu acho que é uma excelente frase para gente encerrar nossa relação. E eu queria, de fato, primeiro agradecer toda essa equipe incrível do Melhor da Noite, que me inspirou para caramba, a Bandeirantes, a generosidade da Bandeirantes esse tempo todo, a Glenda, que é uma parceira maravilhosa, e você, sobretudo, que me acompanhou esse tempo todo, sempre com essa alegria, essa inspiração, renovação.

Ainda sem dar mais informações sobre os próximos projetos, Camargo falou no vídeo que vai mais uma vez se reinventar:

- Mas agora vamos para outros rumos, vamos em frente, sempre inventando, sempre tendo outras ideias e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo, e a nossa vontade de fazer a diferença na vida dos outros também. Que a gente possa sempre dar a notícia correta, escrita de uma maneira correta, com a intenção correta, pra todo mundo se informar, pra todo mundo se divertir e, sobretudo, pra todo mundo seguir inspirando os outros.

Para finalizar, Zeca agradeceu pelos quatro anos que passou na emissora. Além de relembrar a parceria que vivia com Glenda Kozlowski no Melhor da Noite:

- Muito obrigado, Band, muito obrigado, Melhor da Noite, muito obrigado, Glendinha. E a gente se vê em uma outra empreitada, que eu já estou tendo uma ideia aqui, e eu conto a você antes de tudo! Você é tão incrível quanto eu.