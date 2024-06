Homem é preso suspeito de matar sobrinha em Diadema

Um homem foi preso acusado de matar a sobrinha de um ano, no bairro Casa Grande, em Diadema. A agressão teria acontecido no domingo (16). A criança foi levada ao Hospital Municipal da cidade com uma lesão na cabeça e morreu na terça-feira (18) após dois dias de internação.

A captura do suspeito foi realizada por policiais militares na noite de quarta-feira (19) no bairro da Piraporinha. Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), as investigações conduzidas pela Polícia Civil revelaram que, no dia do incidente, o tio teria batido a cabeça da menina na parede. Em função dessa descoberta, a autoridade policial solicitou a prisão temporária do homem, que foi aprovada pela Justiça.

A ocorrência foi registrada no 2º DP (Distrito Policial) de Diadema. O caso continua sob investigação no 3º DP da cidade.