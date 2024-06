Obituário - 22 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Chikayuki Matsui, 94. Natural do Japão. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 17. Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).

Ivanilda Camilo dos Santos, 72. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Barbosa, 68. Natural de Paulicéia (SP). Residia no Alto da Vila Prudente, em São Paulo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ailto Souza Santos, 54. Natural de Potiraguá (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvia Carolina Santos do Rosário, 43. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Enfermeira. Dia 17. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Belmiro de Paiva Grilo, 90. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (MG). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Miriam Balila, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Boa Esperança, Guarujá (SP). Dia 17. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Sebastião Ênio Bressan, 75. Natural de Descoberto (MG). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Dalva das Graças Alves, 72. Natural de Laranjal (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Ferreira da Silva Nascimento, 69. Natural de Piranga (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudete Barbosa de Melo, 64. Natural de Timbaúba (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Márcio de Oliveira Sabino, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Cícero Silva Carlos, 48. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Reginaldo Ferreira dos Santos, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

MAUÁ

José da Silva, 88. Natural de Santo Amaro das Brotas (Sergipe). Residia no Jardim Anchieta. Dia 17, em Diadema. Vale dos Pinheirais.