Marcelo Lima quer reintegrar S.Bernardo ao Consórcio

Pré-candidato a prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) garantiu que, se eleito, vai trabalhar pela reintegração do município ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC. No lançamento oficial de sua pré-candidatura, realizada ontem à noite no Espaço Modular, no bairro Rudge Ramos, o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal destacou a importância do diálogo com as demais cidades da região.

“Se eleito, no dia 1º de janeiro de 2025 vou dar a entrada de São Bernardo ao Consórcio Intermunicipal. Não dá para fazer a gestão sem dialogar com Santo André, Diadema, Mauá, São Caetano, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Os sete prefeitos precisam de união, para que possamos, juntos, fazer com que a região metropolitana possa ser mais pujante e unida, independentemente de partidos políticos e ideologias partidárias”, declarou Marcelo Lima.

São Bernardo deixou o Consórcio após o prefeito Orlando Morando (PSDB) discordar do resultado da eleição para presidente da entidade, em dezembro de 2022. Na ocasião, o colegiado elegeu, por quatro votos a três, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), para comandar a entidade longo de 2023. O Diário apurou à época que Morando desejava que o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), fosse o escolhido. Com a discordância, o tucano retirou São Bernardo da entidade, medida que foi avalizada pela Câmara são-bernardense em 1º de fevereiro do ano passado.

“Estive ao lado dele (Morando) durante sete anos com muita lealdade e muito trabalho. Trabalhamos firmemente e até acho que ele deve responder sobre isso. Nós pensamos diferente. Orlando é o Orlando, e o Marcelo é o Marcelo – que, no dia 1º, reintegrará São Bernardo ao Consórcio”, disse.

Ex-aliado do chefe do Executivo de São Bernardo, Marcelo Lima disse ser difícil uma aliança com Morando – que indicou para a disputa majoritária sua primeira-sobrinha, Flávia Morando (União Brasil) – até o início das convenções partidárias, em 20 de julho. Por outro lado, o ex-vice-prefeito espera ganhar o apoio de mais dois partidos durante a pré-campanha.

“Não posso falar que vai ocorrer (aliança com Morando), pois não me encontrei mais com ele. Acho que ainda é cedo, e esperamos a chegada de mais dois partidos ao nosso grupo. Acho que é uma avaliação que depende mais do outro lado e não de mim”, disse.

Atualmente, os partidos que estão no arco de alianças de Marcelo Lima são Avante, Agir, PMB e PRTB, além do próprio Podemos.

