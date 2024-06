Comida, diversão e... polêmica em Diadema

O Diadema Rock, festival que levou o cantor Arnaldo Antunes e as bandas Fresno e Black Pantera ao palco da Praça da Moça na semana passada, motivou troca de farpas entre o pré-candidato do MDB ao Executivo, o engenheiro Taka Yamauchi, e o prefeito José de Filippi Júnior (PT) – que, em outubro, tentará um inédito quinto mandato na região. De um lado, o oposicionista lamentou os “milhões e milhões” gastos nos shows, enquanto a Saúde segue “sucateada”, segundo suas palavras. “(Shows) São coisas que podem esperar, até porque a cultura local não está sendo valorizada”, disse Taka, em vídeo publicado nas redes sociais. Do outro, também em vídeo, Filippi citou – ao lado de Arnaldo – trecho de Comida, música eternizada no álbum Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas (1987), dos Titãs: “A gente não quer só comida; a gente quer comida, diversão e arte”, afirmou o petista, ressaltando que o verso virou lema de suas gestões na área da Cultura desde o primeiro mandato.

BASTIDORES

Sabor sucessão

Uma das mesas mais animadas da Pizzaria Vittorio Veneto, em São Caetano, na noite de ontem era ocupada pelo pré-candidato oposicionista a prefeito Fabio Palacio (Podemos-foto), pelo vereador Edison Parra (Podemos) e pelos presidentes municipais de dois partidos aliados, Floriano Leandrini (MDB) e Leila Salomão (PMB). Entre uma pizza e outra, muita costura política para arrematar a estratégia a ser utilizada na campanha eleitoral que se aproxima – e que ontem ganhou um sabor adicional com a cassação do mandato do atual prefeito, José Auricchio Júnior (PSD), pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo uso de Caixa 2 no pleito de 2016.

Sancionado

Projeto aprovado pela Câmara de São Bernardo que estabelece a obrigatoriedade da presença de ao menos um agente da GCM (Guarda Civil Municipal) nas escolas municipais da cidade foi sancionado ontem pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que também é o autor da proposta. Os agentes serão remunerados nos termos de lei aprovada em abril de 2023 que instituiu a Dise (Diária Especial de Segurança Escolar). “Esses profissionais passaram a ter papel importante na rotina escolar, trazendo mais tranquilidade ao ambiente e aos pais”, justificou o tucano.

Agradecimentos

Na entrevista concedida ao podcast Política em Cena, do Diário, na quarta-feira, o pré-candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi, fez ao menos quatro referências ao chefe do Executivo da Capital, Ricardo Nunes (MDB). O prefeito, vale lembrar, abonou sua ficha de filiação à sigla emedebista, e foi dele também o convite para que Taka assumisse a presidência da SPObras, empresa da Prefeitura paulistana que o engenheiro comandou durante 16 meses.

Quem será o vice?

O nome do vereador Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (Solidariedade), está bem cotado para ser apresentado como pré-candidato a vice-prefeito de Mauá na chapa encabeçada pelo também legislador Sargento Simões (PL). O liberal, todavia, acalenta um sonho: convencer o empresário José Roberto Lourencini (PSDB) a desistir da disputa pelo Paço para ocupar o posto de número 2 de sua campanha rumo à Prefeitura.



Orçamento

Presidente do Legislativo de Santo André, Carlos Ferreira (MDB) convida a população e representantes da sociedade civil organizada para participar de audiência pública que vai debater a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de 2025. O evento, uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Estatuto da Cidade, está prevista para acontecer na manhã de hoje, a partir das 10h, na Câmara.