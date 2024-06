Funcionários públicos e da saúde terão entrada grátis este mês no Hopi Hari

Em junho, o parque de diversões Hopi Hari, às margens da Rodovia dos Bandeirantes, receberá funcionários públicos e profissionais da saúde em esquema de gratuidade. Confira as condições necessárias.

Para participar, é preciso apresentar documentos comprobatórios, como holerite. Não há necessidade de agendamento.

As datas para aproveitar a condição, segundo divulgação do parque, serão: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 30.

Vale destacar que, segundo o CNS (Conselho Nacional de Saúde) as categorias válidas do ramo da saúde e que, consequentemente implicam no direito à gratuidade que se estende aos funcionários públicos, são: assistentes sociais, biólogos, biomédicos, educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Com mais de 40 atrações para todas as idades, o Hopi Hari oferece desde brinquedos mais tranquilos até os mais radicais, além de uma programação repleta de shows de teatro e outros espetáculos, todos incluídos no ingresso.

CRIANÇAS TAMBÉM TERÃO GRATUIDADE