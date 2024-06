Sabres tem desafios definidos para 2024 no basquete sobre rodas

O Sabres tem desafios definidos para a temporada 2024 do basquete sobre rodas estadual e nacional. A equipe de Mauá, que é comandada pelo técnico Mozart Vasconcellos, tem como primeiro desafio o Campeonato Paulista da Série Prata.

“Pelo nosso nível, nesse retorno às competições, vamos brigar para estar na final da Série Prata estadual, disputando o título. Em relação a Série Ouro, nós não temos condições de disputar num nível maior, uma vez que as melhores equipes do Brasil são sediadas em São Paulo: Magic Hands, oito vezes campeão Brasileiro; CAD Rio Preto, que tem a base da Seleção Brasileira, e Gadecamp. São três times muito fortes”, comentou o treinador.

“Nossa expectativa é mesmo disputar a final da Série Prata estadual, garantido o acesso para a Série Ouro”, complementou Mozart.

No âmbito nacional, o Sabres fez a sua filiação em abril deste ano e vai jogar, por conta do regulamento, a Divisão de Acesso do Campeonato Brasileiro, que será realizada em dezembro, na cidade de Niterói (RJ). “Nossa meta é estar entre os quatro finalistas e brigar pelo acesso a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Temos condições de conseguir o resultado almejado”, analisou Vasconcellos.

Para esta temporada, o time mauaense terá um elenco mesclado. “Nosso projeto também é de iniciação. Temos jogadores experientes, mas contamos com atletas novos, que estão começando e serão a base do time. Com isso, nossa expectativa para o alto rendimento é em longo prazo”, finalizou Mozart.