Virgínia Fonseca começa a tomar calmantes e revela o motivo: Pelo bem do nosso Zezin Leonardo

Virgínia Fonseca contou aos fãs que teve que começar a tomar calmantes por conta do estresse que vêm sofrendo com a gravidez de seu terceiro filho, José Leonardo.

A mamãe veio aos Stories mostrar que ia começar o tratamento com os calmantes nesta quinta-feira, 20. Virgínia acabou passando por alguns apuros por conta da gravidez atual e sua médica acabou receitando os remédios para ela.

Ela começou o vídeo dizendo que começaria a tomar os comprimidos ainda hoje, e foi pega de surpresa por uma brincadeira de seu marido, Zé Felipe:

- Nossa, que tamanho de supositório é esse?, comenta o cantor sobre o comprimido.

Então a contratada do SBT continuou explicando sobre o novo remédio:

- É ansiolítico, vou começar a tomar isso hoje, vamos ver.

Acha que parou por aí? Fonseca também escreveu no mesmo Stories que começou a tomar os calmantes por conta da gravidez:

Hoje eu começo ansiolítico, grupo. Não posso me estressar, preciso me manter calma. Pelo bem do nosso Zezin Leonardo.