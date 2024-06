Travis Scott é preso por intoxicação desordenada e invasão de propriedade

Mais uma celebridade detida por problemas com álcool? Após Justin Timberlake, teria chegado a vez de Travis Scott enfrentar problemas com a lei por estar embriagado. Nesta quinta-feira, dia 20, o rapper supostamente foi preso na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo informações da revista People, as acusações são de intoxicação desordenada e invasão de propriedade. Representantes do Departamento de Polícia de Miami Beach informaram que ele foi detido após um incidente em uma praia. No mesmo dia da prisão, o cantor teria pago cerca de 800 reais por intoxicação e mais dois mil e 700 por invasão, somando a quantia total de três mil e 500 reais para ser solto.

O New York Post noticia que o artista teria sido preso após policiais receberem uma denúncia de que pessoas estavam brigando em um iate na marina da praia de Miami. As autoridades supostamente encontraram Travis parado na doca gritando com os ocupantes de um dos barcos, que não quis prestar queixa e apenas queria que rapper saísse. A polícia teria sentido um forte cheiro de álcool no hálito do cantor.

Ao ser acompanhado à área do calçadão, o famoso teria retornado gritando obscenidades, além de problemas na hora de entrar em seu carro, ao dizer para os policiais que se entrasse no veículo iria brigar. Para completar, o músico retornou à doca cinco minutos depois, se tornou errático, mais uma vez começou a gritar, ignorou os avisos das autoridades, admitiu que havia ingerido álcool e disse:

- É Miami.

Uma fonte disse ao veículo que não houve briga física com ninguém e que Travis já estava em casa após pagar a fiança.