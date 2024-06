Advogado de Justin Timberlake se pronuncia sobre prisão do cantor: - Ele terá muito a dizer no momento apropriado

Justin Timberlake está no centro de uma grande polêmica após ter sido preso por dirigir embriagado e passar reto por um sinal de pare. O cantor, que posteriormente acabou sendo solto, supostamente teria entrado em contato com sua equipe para assegurar a todos que o ocorrido não afetaria a turnê mundial.

Uma fonte que trabalha com o artista revelou ao The U.S. Sun que ele fez uma longa chamada com a equipe horas após ser preso. Apesar de todos terem ficado preocupados com o futuro da tour, o informante descreveu Justin como um líder muito sólido, que impressionou ao se posicionar e controlar a situação.

Para completar, também revelou que o dono do hit Sexy Back teria pedido desculpas à equipe.

- Ele fez questão de que essa prisão não criasse tensão na equipe, reagiu como um chefe, como quem é dono da sua merda. Ele pediu desculpas por trazer esse tipo de atenção para a equipe. Todos ficaram felizes em ouvir o que ele disse.

Outro insider frisou que o cantor estava determinado a continuar com os planos da turnê e rapidamente informou a todos que nada mudaria. Além disso, também teria apresentado ótimo humor e disse com um grande sorrido que sentia muito antes de admitir que não deveria ter feito isso.

- Estamos 110% motivados para deixar tudo para trás e fazer shows fantásticos, acrescentou o coordenador da turnê.

Reabilitação e defesa

Justin não teria planos de passar por uma reabilitação, processo que geralmente é realizado por quem é detido por problemas com álcool ou drogas para ser melhor visto pelo juiz no momento do julgamento e conseguir um bom acordo judicial.

Segundo informações do TMZ, o cantor possui a ficha limpa e sem histórico de consumo irresponsável de álcool. Pessoas que o conhecem há anos teriam contado ao veículo que nunca souberam que ele tinha um problema e que o artista geralmente está sob controle em público.

O advogado Edward Burke Jr., que faz a defesa do famoso, estaria ansioso para o momento em que serão divulgadas as gravações feitas pelas câmeras corporais dos policiais que prenderam Justin. Os oficiais haviam alegado que o pararam por passar direto por um sinal de pare e ter dificuldades em dirigir em linha reta. Apesar de ele alegar que só havia tomado um martini em um jantar com amigos, as autoridades disseram que seu hálito cheirava a álcool e que ele foi mal no teste de sobriedade, além de ter se recusado a passar pelo bafômetro.

Determinado, Edward declarou ao veículo que está pronto para lutar por seu cliente:

- [Esperamos] defender vigorosamente o Sr. Timberlake contra essas alegações. Ele terá muito a dizer no momento apropriado. [...] Ele está atualmente aguardando descoberta completa do gabinete do promotor.