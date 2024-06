Michel Teló, Roberta Miranda, Zezé Di Camargo... Veja os famosos que lamentaram a morte de Chrystian

Muitos famosos foram surpreendidos com a notícia da morte de Chrystian, da antiga dupla com Ralf. O cantor sertanejo faz sucesso no Brasil desde os anos 70 e se tornou um grande nome da música no gênero.

Abaixo, veja os famosos que lamentaram a morte do artista:

Zezé Di Camargo

Certamente um dos maiores nomes do sertanejo. Com seu talento ímpar, nosso querido Chrystian partiu. Obrigado por ser referência para mim e muitos na nossa música. Gigante! Que Deus te receba em seus braços com amor e cuidado, meu amigo. Estarei sempre aplaudindo você! Descanse em paz..

Ralf

Meu irmão querido? Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir? mas tenho certeza que nosso Pai te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz meu irmão Chrystian.

Danilo Gentili

Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian a entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência, ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e Renato Teixeira. Nos divertimos muito! Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian. Era sempre uma alegria encontrá-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo. Obrigado Chrystian. Deixa uma excelente obra para todos e ótimas lembranças para mim.

Roberta Miranda

Chrystian, jamais vou esquecer você e o seu sorriso. Um pouco de mim e da música sertaneja se vai junto com você. Estou triste. Nunca imaginei me despedir assim. Mas o seu legado e das músicas sempre será lembrado. Vidas Dividida, Tempo ao tempo, Prece a minha mãe e Esperando você chegar serão sempre eternizadas na sua voz. Agora sua voz será ouvida aí no céu. O mundo sertanejo chora, incluindo eu. Descanse em paz meu amigo.

Michel Teló

Descanse em paz, ídolo.

Leonardo

Perdemos uma das maiores vozes na música brasileira! Descase em paz meu amigo, seu legado jamais será esquecido. Meus sinceros sentimentos a toda família.

Fábio Jr.

E vai ser assim que sempre vou lembrar de você. A gente se conheceu lá nos nossos 12? 15 anos de idade na Miniguarda, depois você Chrystian e eu Mark Davis cantando em inglês? e daí para uma vida toda de carinho e respeito por um dos grandes artistas do nosso Brasil, um cara tão divertido e com coração GIGANTE. Que Jesus e os amigos da luz te recebam! Meu carinho a toda família e fãs! Beijão do Desorientado aqui!