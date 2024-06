Alianças eleitorais difíceis de explicar

Em tempos de formação de alianças eleitorais, fronteiras ideológicas e posicionamentos históricos acabam ignorados em nome de conveniências políticas e, vez por outra, surgem acordos tão esdrúxulos que até mesmo os envolvidos têm dificuldade de explicá-los. No Grande ABC não é diferente. Ao menos por enquanto, a “medalha de ouro” nessa competição vai para o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) e para o ex-prefeito de São Bernardo William Dib (PSB), que formarão chapa ao Paço são-bernardense nas eleições de outubro a despeito da rivalidade que petistas e Dib nutriam no passado. Porém, sua “liderança” está ameaçada por Bete Siraque (PT) e Bruno Daniel (Psol), que devem compor chapa ao Executivo andreense. Petistas e psolistas integram o mesmo campo político – o da centro-esquerda – e vem andando juntos desde o impeachment de Dilma Rousseff e a ascensão de Jair Bolsonaro (PL). Até aí, portanto, nada demais. O estranhamento reside no fato de que, em 2002, logo depois que o irmão-prefeito Celso Daniel foi morto, o professor se estranhou com a agremiação e fez críticas pesadíssimas ao comando da sigla agora aliada. Sinal de que as divergências ficaram no passado.

BASTIDORES

São Pedro

No dia 29, a Vila São Pedro, maior bairro de São Bernardo, completa 37 anos de existência. Para comemorar a data, o Legislativo são-bernardense vai realizar uma sessão solene, proposta pelo vereador Josias Paz, o Gordo da Adega (Podemos). Morador do bairro, o parlamentar ressalta que a Vila São Pedro é uma “cidade dentro da cidade”. “Para se ter uma ideia de sua grandiosidade, temos o segundo corredor comercial da cidade e somente a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro tem 80 mil cadastrados”, revelou. “Tenho uma paixão eterna pela vila, que também me proporcionou a oportunidade de ser vereador.”