Diadema faz caminhada pela inclusão de autistas no domingo

A 2ª Caminhada pela Inclusão dos Autistas em Diadema está prevista para o próximo domingo (23), a partir das 9h, no Parque Pousada dos Jesuítas (Rua Professora Vitalina Caiafa Esquivel, no Centro). Além de reunir pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), familiares, amigos e comunidade para atividades esportivas, culturais e serviços ao ar livre, o evento tem o objetivo de conscientizar sobre a necessidade de promover cada vez mais a inclusão de pessoas com TEA na sociedade em geral.

O público terá à disposição brinquedão inflável, camas elásticas, tapete de legos, biblioteca itinerante com contação de histórias sob as árvores e presença de personagens, entre outras atividades recreativas, além de pipoca e algodão doce gratuitos. Haverá apresentação circense, às 10h, e da banda Tok Batoque, com repertório infantil, às 11h. No encerramento das atividades, a caminhada entregará medalhas aos participantes.

O evento contará ainda com tendas de serviços de instituições como ILIS, Amigas Solidárias, clínicas Labella, Semear, Núcleo ABA e Speranza, Apae, Tranças e MAD, além da Van SOU Diadema (atendimento cartão SOU), Van da Saúde, orientações sobre cartão TEA e serviços assistenciais e Programa Emprega Diadema.

O Transtorno do Espectro Autista, também conhecido como autismo, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pelo desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits de comunicação e na interação social e padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, como balançar as mãos ou o corpo e girar objetos.