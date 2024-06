Ticiane Pinheiro mostra álbum de fotos dos seus 15 anos e surpreende internautas com semelhança entre ela e Rafa Justus

Tal mãe, tal filha! Ticiane Pinheiro compartilhou uma sequência de Stories no Instagram mostrando fotos do álbum da sua festa de 15 anos. A internet, então, ficou chocada com a semelhança entre ela e sua filha, Rafa Justus, que completa a mesma idade em julho.

A adolescente, que é fruto do antigo relacionamento de Ticiane com o apresentador Roberto Justus, foi comparada com a mãe em cliques de debutante. Nos vídeos, a apresentadora relembra de forma animada os momentos de sua vida:

Estava mostrando meu álbum de 15 anos para a Rafa. Olha que graça! Minha festa foi em 1991, 16 de junho de 91. Foi na Kremlin, uma boate aqui em São Paulo. Eu era RP da Kremlin... Eu, Luana Piovani e um grupo de modelos [...]. Pedi para todas as minhas 15 amigas irem de branco e muitas delas eu tenho contato até hoje [...]. Minha mãe contratou cadetes de surpresa para dançar com a gente [...]. Todo mundo dançou.

Ela finaliza compartilhando um sonho de adolescente que já teve e revela que sua mãe fez até um bolo sobre:

Eu era louca para ser modelo, então minha mãe fez um bolo de top model.