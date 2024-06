Obituário - 20 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

João Pedro de Oliveira, 96. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Lieselotte Minna Dora Frieda Lenardt, 95. Natural da Alemanha. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Evanildo Francisco de Lima, 86. Natural de Arealva (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pierre Antonio Lopes, 86. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alipio Vicente dos Santos, 85. Natural de Bom Repouso (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

Adilson José Ribeiro, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Manzini, 84. Natural de Matão (SP). Residia na Fazenda Castelo, em Boituva (SP). Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Natal Luiz Paschoalinoto, 84. Natural de Pratânia (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adão Alves dos Santos, 83. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Berardino Capotosto, 82. Natural da Itália. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Alves, 77. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Natanael Alves de Sousa, 77. Natural de Açucena (MG). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Cuer de Andrade, 76. Natural de Tupã (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto dos Anjos, 73. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Autônomo. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Floide, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Dirceu de Lima, 71. Natural de Cambé (PR). Residia no Parque Central, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leila Nunes Jardim, 70. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Angela Naitzk Trombini, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ipiranga, em São Paulo. Dia 15. Memorial Planalto.

Creuza Luiz, 69. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ana Maria Procópio, 68. Natural de Barretos (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleonice Lacerda da Silva Jomoli, 53. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Henrique dos Santos, 50. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Porteiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Magalhães Coutinho, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no City América, em São Paulo, Capital. Advogado. Dia 15, em Santo André. Parque Jaraguá, em São Paulo.

SÃO BERNARDO

Valdemar Pinheiro de Andrade, 88. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Carmem Galvês da Silva, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Rio Claro (SP). Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Henrique Matias, 86. Natural de Taipu (RN). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Silmar José Franzoso, 62. Natural de São Caetano. Residia nas Colinas de Inhandjara, em Itupeva (SP). Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Mota de Arruda, 113. Natural de Teixeira (PB). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Apparecida Maria Nery Pellegrini, 95. Natural de Caconde (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

Euclides Vergilio, 86. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Manilli Sadzevicius, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 15. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Maria Joana de Jesus, 92. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca Bezerra da Silva, 73. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

Lúcia Paixão do Nascimento, 69. Natural de Sapeaçu (BA). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Memorial Parque Paulista, Embu das Artes (SP).

Ivete Alves de Almeida, 59. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Antonio Dantas Neto, 99. Natural de Monte Santo (BA). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Amilton Francisco Neri, 59. Natural de Quinta do Sol (PR). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

João Carlos Loreano, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.