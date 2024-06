Gracyanne Barbosa revela que ainda tem escapadinhas com Belo

Acompanhar o fim do casamento de Belo com Gracyanne Barbosa tem sido igual uma novela, não é? Desde que os dois anunciaram o término, em abril de 2024, são quase diárias as notícias sobre eles.

Depois de afirmar ao colunista Lucas Pasin que havia voltado a morar com Belo, Gracyanne acabou contando para a jornalista Newma Santiago, em um vídeo que a colunista Fábia Oliveira teve acesso, que já teve algumas recaídas com o cantor.

O ex sabe fazer. Você vai procurar na rua alguém que vai errar, gente? Existe amor, existe esperança. A gente está passando por um problema pessoal, mas eu acho que? a gente dá umas escapadinhas, não tem jeito, afirmou ela.