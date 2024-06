São Bernardo só empata em casa, mas segue no G-8

A oportunidade era ideal para o São Bernardo FC colar nos líderes da Série C do Brasileiro. Jogo no 1º de Maio, onde o time continua invicto após cinco partidas, e embalado por três vitórias consecutivas no torneio. Mas a equipe do técnico Ricardo Catalá não conseguiu tirar proveito da situação e apenas empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, ontem à noite, pela nona rodada.

Com o resultado, o Tigre se manteve em quarto lugar, agora com 18 pontos, no grupo dos oito classificados à segunda fase. O time está a três pontos do líder Athletic Saf, que tem um jogo a menos. Já o adversário segue na zona de rebaixamento à Série D de 2025, na 18ª colocação, agora com seis pontos.

A equipe do Grande ABC terá, no entanto, outra oportunidade de brigar entre os líderes no domingo, a partir das 19h, quando irá atuar novamente em seus domínios, desta vez diante do Figueirense, de Santa Catarina, que está na sétima posição, com 14 pontos.





JOGO

O Tigre tomou a iniciativa na partida e levou perigo em jogadas com os meio-campistas Romisson, Lucas Lima e Tocantins – todas em vão. Já os maranhenses buscavam surpreender nos contra-ataques e também em algumas bolas paradas sem muita objetividade.

O São Bernardo FC voltou para o segundo tempo disposto a mexer no placar. E o atacante Kayke teve logo duas grandes oportunidades para balançar a rede. A primeira delas foi de cabeça e a segunda em bola que sobrou na área e ele finalizou em cima do goleiro Felipe. Helder ainda chegou a acertar a trave nos últimos minutos.