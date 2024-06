Palavra do Leitor - 19 de junho de 2024

Aumento ao 1º escalão

Fiquei indignado com o que ocorreu na Câmara Municipal no dia 18 de junho, onde os vereadores aprovaram o aumento do salário do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, já com altos salários. Isso é vergonha.

Fernando Zucatelli

São Caetano

Promessa

O significado do substantivo ‘promessa’ é afirmativa de que alguém fará alguma coisa, através de um compromisso oral ou escrito. A primeira promessa do descondenado após sua posse foi a de que trataria os ministros como uma “mãe”, mas quem errar sairia do governo. Parece que novamente o presidente faltou com a verdade nessa promessa. Mesmo sabedor dos inúmeros escândalos envolvendo seu ministro das Comunicações, tais como o uso de aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para cumprir agendas pessoais; ter embolsado parte das diárias de diversas viagens domésticas e ao Exterior; escondido patrimônio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e, mais recentemente, ser indiciado pela PF (Polícia Federal) por desvios de emendas parlamentares beneficiando a cidade onde sua irmã é prefeita e onde possui propriedades, nada fez a respeito. Uma pessoa de boa índole e de caráter ilibado teria pedido exoneração do cargo para que pudesse se defender das acusações, mas parece não ser essa a intenção dele e muito menos a do presidente de afastá-lo, tudo levando a crer que as promessas do Lula são apenas palavras ao vento.

Vanderlei Retondo

Santo André

Aborto

A procriação no inconsciente coletivo é atávica, principalmente para nós, mulheres, que concebemos e carregamos em nosso ventre um bebê por nove meses. Por isso me causa pena ver hoje jovens mulheres levantando a bandeira pró-aborto, porque além de ser uma agressão física com consequências a longo prazo, psicologicamente ficará guardado no inconsciente que acompanhará indubitavelmente essas mulheres para o resto da vida. Hoje jovens cheias de ideias preconcebidas de ‘liberdade’, mas que em 10, 20 anos, com a maturidade, podem mudar radicalmente, e aí? A única coisa que deixamos nesse mundo são nossos genes e, na velhice, ter filhos, netos etc. a nossa volta mostrará que valeu a pena seguir o ritmo normal da vida. Viva a vida!

Beatriz Campos

Capital

Colisão

'S.Bernardo é a terceira em queda de energia por colisão em poste’ (Setecidades, dia 17). Interessante a reportagem apresentando uma visão pouco comentada, referente a queda de energia devido a colisões de automóveis com postes. Por outro lado, acho dispensável o título tendencioso da reportagem conforme publicado, pois o próprio comparativo de colisões mostra Santo André com mais intercorrências usando comparativo em outro período.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Venezuela

Não há outras palavras além da repulsa, vergonha e espanto para descrever a situação na Venezuela. É inacreditável que torturas, prisões arbitrárias e o cerceamento da liberdade estejam ocorrendo em país afetado por pobreza, inflação e péssimas condições de vida. O cenário do Século XX com o domínio das ditaduras militares em países sul-americanos está sendo revivido. Desta vez, no entanto, a repressão vem da esquerda, aquela que tanto rechaçou o comportamento da extrema-direita anos atrás. A fonte de maior indignação, porém, é a hipócrita postura dos representantes brasileiros, os quais se dizem defensores da democracia, mas apoiam o governo opressor e ilegítimo de Maduro. Cadê os dirigentes do PT e seus asseclas, que no palanque se declaram defensores da voz dos torturados e dos cerceados da liberdade de expressão pelos regimes ditatoriais? Viva a democracia! Não é perfeita, mas outorga livre direito de liberdade de expressão e de obter tudo que o ser humano almeja na vida material através do seu labor.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Cultura em S.Bernardo

Passo diariamente em frente ao Centro Cultural Baeta Neves, onde resido. Vejo-o sempre fechado, apesar da placa que o denomina continuar lá. Pergunto ao senhor prefeito e vereadores que, supostamente, se importam com a Cultura da cidade: e aí? Vão retirar a placa ou reabrirão o Centro?

José Fernando de Assis Moura

São Bernardo