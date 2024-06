Um pouco da coragem e ousadia da Cazé TV é o que falta na TV aberta

O trabalho e o desenvolvimento da Cazé TV, parceria do Casimiro Miguel com a Livemode, têm impressionado setores do mercado, não só por seu pouco tempo de existência, mas também pelo atrevimento da sua operação.

Uma junção de forças que veio a ser fundamental para muitas das suas conquistas.

Criada em novembro de 2022, já transmitiu copas masculina e feminina, Pan-Americano, campeonato paulista, jogos do Athletico Paranaense no Brasileiro, Campeonato Carioca, campeonato alemão, bombou essa modalidade chamada X1, está na Euro, vai transmitir a Olimpíada e acaba de anunciar a Europa League.

Uma evolução que alcançou apoio no mercado comercial, com marcas importantes que passaram a patrocinar seus conteúdos, assim como ter os canais de distribuição ampliados: além do YouTube, foram fechados acordos com Amazon Prime e o canal da Samsung.

É muita coisa para menos de dois anos.

Um pouco desse atrevimento é que se cobra de algumas TVs abertas.

TV Tudo

Calendário

Oportunamente voltaremos ao tema, mas fica o registro:

“A Grande Conquista”, em curso, vai chegar ao seu final no dia 18 de julho e a “Fazenda” já tem sua estreia fixada para 17 de setembro.

Conecta

Chega ao fim, sábado, mais um Conecta Fiction & Entertainment, evento com sede em Toledo, na Espanha, dedicado à criação, produção e financiamento de conteúdo para TVs e plataformas.

O projeto “Fim de Ano”, da produtora baiana Têm Dendê, participa como o único brasileiro no pitching (discurso de venda) COPRO, um dos destaques da programação. Projetos de todo o mundo defendem suas futuras séries para uma banca de apoiadores e agentes de mercado.

Estreias

Globoplay e Record, respectivamente, acabaram de lançar as séries “O Jogo Que Mudou a História” e “A Rainha da Pérsia”. Um, no streaming, com foco no surgimento das facções no Rio. Já, na TV aberta, uma viagem aos tempos antigos da Bíblia.

Em comum, o capricho de suas produções, a riqueza de detalhes na construção das tramas, incluindo cenários e locações. Nossa dramaturgia, quando resolve fazer, não fica nada a dever a mercado nenhum.

Grupo

A autora Alessandra Poggi, titular, terá cinco colaboradores ao seu lado para tocar o projeto de época “Garota do Momento”, substituta de “No Rancho Fundo”.

São eles: Adriana Chevalier, Aline Garbati, Mariani Ferreira, Pedro Alvarenga e Rita Lemgruber. Haverá ainda uma pesquisadora, Rosana Lobo. Até aqui, o destaque do elenco é a presença da ex-SBT Maísa Silva, como vilã.

Projetos

Emily Matte, após “Reis”, será uma bailarina grega, Aria, em “A Rainha da Pérsia”, candidata a concubina do Rei Xerxes.

E no cinema, trabalhando ao lado de Humberto Martins, também faz uma dançarina em “Não Olhe Para Trás”, que sai do interior do Paraná e enfrenta os dilemas e desafios na conquista de um espaço no mercado.

Planejamento

A Paramount+ está trabalhando a organização do seu segundo semestre e um dos principais objetivos é investir nas suas transmissões esportivas.

Todas com equipes completas nos estádios.

Passo à frente



Projeto do novo programa do Ronnie Von na Rede TV! avançou um pouquinho mais.

Já tem desenho do cenário aprovado, pacote gráfico e quadros formatados. Falta definir data de exibição e horário.

Galvão gravado



A TV Cultura gravou, ontem, o “Roda Viva” com Galvão Bueno, mas mudou a exibição para 1º de julho, porque no próximo dia 24 será a estreia do Brasil na Copa América. Não teria sentido.

Na bancada, jornalistas Carol Knoplolch, Thiago Uberreich, Fábio Seixas, Mylena Ciribelli e Gabriel Vaquer.

Ainda não

A Jovem Pan ainda não tem uma definição sobre o seu novo diretor-geral de jornalismo. Nem a fase de consultas foi iniciada até agora.

O cargo está vago desde a saída de André Ramos na semana passada.

Comédia

O Prime Video marcou para 12 de julho a estreia da série de comédia “Toda Família Tem”. A trama, estrelada por Pedro Ottoni, também conta com Maíra Azevedo e Érico Brás.

No projeto, a rotina de uma família vira de cabeça para baixo quando precisa se mudar para a casa de vó Geni (Solange Couto) no Rio de Janeiro.

Bate – Rebate

· Com transmissão ao vivo, a Record News vai fazer o concurso Miss Brasil 2024...

· ... O evento está marcado para o dia 30 de agosto, a partir das 22h30, diretamente do WTC Teatro Sheraton São Paulo.

· O canal Arte1, em comemoração ao aniversário de 80 anos do cantor e compositor Chico Buarque, estreia sábado, a partir das 21h30, a série documental “A Banda do Chico”...

· ... Dividida em sete episódios de 30 minutos, a série faz um retrato intimista de cada um dos músicos que acompanham Chico por pelo menos 25 anos.

· Jean Gorinchteyn estreia como apresentador no ”Viva Melhor”, novo programa da BandNews TV, com exibição às quartas-feiras, 23h.

· O canal Zapping, que tem Chico Vargas como head de Conteúdo, acaba de adquirir os direitos do mundial feminino sub-20 de handebol.

· Luka Ribeiro está de volta às novelas da Globo, agora, para uma participação em “Família é Tudo”, como sócio do Tom, personagem de Renato Góes.

· Em comemoração ao Dia do Cinema Nacional, a Netflix lança hoje uma coleção de filmes intitulada Simplesmente Cinema Brasileiro...

· ... A oferta inclui títulos como Central do Brasil, Terra Estrangeira, Rio, 40 Graus...

· O “Domingol”, do Benjamin Back, aos domingos, começo da tarde na CNN Brasil, tem se destacado por seus resultados, sempre muito bons...

· ... Este último foi líder em São Paulo, com picos de quase 1 ponto. Futebol é bom que não falta assunto. O caso Dudu, por exemplo, dá novela.

· A estreia de “A Rainha da Pérsia", segunda-feira, aumentou a audiência da Record e consolidou o segundo lugar absoluto em São Paulo e no Rio de Janeiro, na faixa de exibição das 21h às 21h50.

C´est fini

As gravações de “Mania de Você”, substituta de “Renascer”, em Angra dos Reis vão até o fim do mês.

Quando se encerrar esta sequência, aí sim, o elenco viaja para Portugal. A novela tem estreia marcada para o dia 9 de setembro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!