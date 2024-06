Luiza Possi lamenta tragédia no Rio Grande do Sul em evento beneficente: - Me deixou deprimida

Luiza Possi esteve presente na live Levanta Rio Grande, promovida por Patrícia Poeta para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. Em entrevista, a cantora falou sobre sua relação com o estado, já que o marido é gaúcho, e lamentou a tragédia ocorrida no início do mês de maio.

No bate-papo, Possi disse que a família toda do marido também mora na região sul, mas que não sofreu com as enchentes, já que se trata de uma cidade alta, chamada de Cruz Alta:

- Eu tenho a minha sogra lá, a Carol, que é irmã dele e tem Síndrome de Down, seria muito terrível se tivesse acontecido alguma coisa. Mas a gente sofreu demais como o Brasil todo e como pessoa, falou.

Ela ainda detalhou sua relação com a região e lamentou o que ocorreu:

- Vou todo ano para o Rio Grande do Sul, duas, três vezes por ano com o meu marido e para trabalhar também sempre foi um mercado que me acolheu muito, me abraçou demais. Eu tenho amigos lá. Isso me deixou extremamente deprimida, extremamente mal e me sentindo impotente, concluiu.