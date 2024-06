Cátia Fonseca elogia Patrícia Poeta por evento Levanta Rio Grande: - Admiro demais

Elogiou! Cátia Fonseca compareceu ao evento Levanta Rio Grande, organizado por Patrícia Poeta na noite da última segunda-feira, dia 17, em São Paulo, em prol do Rio Grande do Sul. A apresentadora de Encontro com Patrícia Poeta nasceu no estado e vem se comovendo muito com a situação.

Visto isso, ela resolveu realizar uma live com três horas de duração e com a participação de diversos famosos, além de relatos de sobreviventes e voluntários de resgate. Cátia, também apresentadora, não deixou de elogiar a atitude da companheira de profissão e disse:

- Admiro demais a Patrícia Poeta, ela é uma pessoa ultra dedicada com o que de fato ela almeja, mas que, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto ela é real, né?

Ela completa falando que acompanha o programa da Patrícia e que se arrepiou ao vê-la cobrindo a tragédia:

- Eu assisto muito [...] e quando eu vi a Patrícia Poeta lá no Rio Grande do Sul, acompanhando a situação de perto, eu comecei a pensar: Ela é dessa região, ela está sentindo na pele a diferença que era morar no Rio Grande do Sul antes da tragédia e agora.