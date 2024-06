Eterno Gandalf, Ian McKellen cai de palco durante peça, é hospitalizado e médicos revelam estado de saúde do ator

Que susto! Ian McKellen caiu do palco na última segunda-feira, dia 17, enquanto participava da peça Player Kings, em Londres, na Inglaterra. O ator perdeu o equilíbrio e caiu em direção à plateia, segundo as pessoas que estavam presentes no espetáculo disseram à revista People.

McKellen se acidentou durante uma cena de luta, devido a pouca iluminação e muitos objetos em cima do palco. Quando o eterno intérprete de Gandalf na trilogia cinematográfica O Senhor dos Anéis entrou em cena, deu um passo à frente e caiu de cabeça. Segundo os espectadores presentes na peça, o ator pediu socorro e foi ajudado prontamente. O jornalista Charlie Johnson afirmou ao Daily Mail que ouviu um grito de gelar o sangue:

Acredito que o que aconteceu foi que ele colocou o pé muito longe e não achou o chão, então perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça em direção à plateia. Em uma questão de segundos, o ator deu um grito de gelar o sangue. Claramente, ele sentia muita dor e gritava pedindo ajuda.

Outras testemunhas afirmaram que além de pedir ajuda, o ator dizia que seus braços estavam machucados e que os funcionários do teatro pediram para evacuarem o espaço rapidamente, logo após as luzes se acenderem e as cortinas baixarem.

As luzes se acenderam tão rápido e as cortinas baixaram em segundos. Pediram para evacuar o teatro e, em menos de dez minutos, Ian já estava dentro de uma ambulância.

Os organizadores da peça declararam que os médicos que cuidaram do ator no hospital disseram que o artista terá uma recuperação rápida e total, mas tiveram que cancelar a apresentação que ocorreria nesta terça-feira, 18, para o ator repousar.