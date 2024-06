Após Marrone passar por cirurgia de emergência, equipe informa que o cantor precisará ficar afastado dos palcos por 15 dias

Marrone, da dupla com Bruno, causou preocupação nos fãs com a notícia de que precisou passar por uma cirurgia de emergência após ser diagnóstico com estágio avançado de glaucoma em ambos os olhos. Após o procedimento, a irmã do cantor surgiu nas redes sociais para garantir que ele estava bem e se preparando para ir para casa.

Nos Stories do Instagram de Marrone, Cida Ferreira disse:

- Estou passando para falar que está tudo bem. A cirurgia foi ótima. Ele fez uma cirurgia de glaucoma. A gente veio no médico fazer um exame de rotina, infelizmente o glaucoma dele estava bem avançado e o médico achou melhor fazer a cirurgia de urgência. Ele já fez, já está aqui no quarto, na minha frente, e daqui a pouco a gente está indo embora para casa. Ele só está fazendo repouso por causa da anestesia que ele levou, mas está bem. Já está comendo igual um louco na minha frente. Não pode ver uma comidinha. Passando para acalmar o coraçãozinho de vocês e dizer que está tudo bem, graças a Deus.

Mais tarde, o sobrinho do sertanejo também se pronunciou. João Guilherme assegurou que a cirurgia do tio foi bem e que ele já havia saído do hospital.

Para quem está preocupado com o meu tio, ele está ótimo graças a Deus. A cirurgia foi ótima, ele já está em casa.

Nesta terça-feira, dia 18, a equipe do artista emitiu um comunicado informando que o médico responsável o orientou a ficar afastado dos trabalhos durante 15 dias, quando passará por nova avaliação. Apesar disso, Marrone não precisará cancelar nenhum show e seguirá com a agenda de apresentações da dupla.

Nesta segunda-feira, 17/06/2024, Marrone, dupla com Bruno, passou por um procedimento cirúrgico de urgência. O cantor foi diagnosticado com estágio avançado de glaucoma em ambos os olhos. Em uma consulta de rotina os médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima identificaram a gravidade do quadro. Marrone foi internado no hospital CBCO ? Hospital de Olhos, onde foi operado e passa bem. O médico responsável pelo procedimento é o cirurgião Dr. Francisco E. Lima, que pediu afastamento do cantor nos próximos 15 dias, quando passará por uma nova avaliação. Nenhum show será cancelado, Bruno seguirá cumprindo a agenda da dupla.