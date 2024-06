Sandy mostra bastidores de último show antes de pausa na carreira

Que emoção! Sandy vai dar uma pausa na carreira e seu discurso no último show antes da pausa, que aconteceu no último domingo, dia 16. Agora, a cantora compartilhou em suas redes sociais um vídeo emocionante, que conta com cenas dos bastidores e uma homenagem para os momentos vividos na data. Na legenda, ela abriu o coração e agradeceu aos fãs:

Vejo que esse final de outono vai ecoar nas minhas memórias afetivas? Vou me lembrar com muito carinho dessas duas últimas noites repletas de amor e propósito em ajudar ao próximo. Que jeito especial de concluir mais um ciclo desta jornada, São Paulo! A todos os meus fãs, MUITO obrigada por tanto carinho e por sempre acolherem e apoiarem minhas decisões.

Na gravação, várias cenas da sua equipe e banda aparecem e é mostrado toda preparação antes de entrar no palco, com um trecho de sua fala antes dos shows:

? É um show muito especial por vários motivos, então vamos colocar nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração e vamos se abrir para tudo de lindo que essa galera tem para dar para gente...

Ela continua, na legenda, agradecendo diversas pessoas, dentre elas seu pai, Xororó, e seu amigo Vitor Kley, além do próprio espaço onde aconteceram as apresentações:

Meu muito obrigada também a minha super banda, equipe, parceiros e a todos por estarem comigo nessa estrada linda! Pai mais amado, querido amigo Vitor Kley, Espaço Unimed e a todos os prestadores que se doaram junto comigo em prol do RS, minha eterna gratidão!

Vale lembrar que além da despedida, o show também foi beneficente e todas as doações serão levadas para o Rio Grande do Sul, devido às enchentes. No texto, Sandy também se emociona e diz:

Me arrepia saber quantas pessoas receberão ajuda com o valor arrecadado nestes dois shows beneficentes. Que mais pessoas sigam se sensibilizando a contribuir mais e mais com nossos irmãos do Rio Grande.

Por fim, a cantora deixa um recadinho para os fãs e faz até referência à música com Luan Santana, Me Espera:

Agora preciso que as luzes do palco se apaguem por um tempo, para que se acendam novos caminhos, novas ideias. E, no tempo certo, eu volto! Por enquanto, nos vemos por aqui. Me Espera?

E aí, você vai sentir falta de Sandy?