Não quero discutir reeleição em 2026, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta terça-feira, 18, que não pretende, por ora, discutir a eleição a presidente de 2026. O petista disse que precisa avaliar seu estado de saúde antes de decidir se tentará se reeleger. "Eu ser candidato não é primeira hipótese", disse o presidente em entrevista ao Jornal da CBN. "Tem muita gente boa para ser candidato, não preciso ser". Por outro lado, Lula afirma que pode ser candidato "se for necessário para evitar que trogloditas voltem a governar". "Não permitirei que o Brasil seja novamente governado por negacionista", afirmou. O presidente disse que em 2026 estará com 80 anos e "no auge" da vida.