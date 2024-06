Taka quer trazer pilares cristãos para políticas de inclusão social

Pré-candidato à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) registrou em cartório na última sexta-feira (14) as diretrizes de seu Plano de Governo e um “Manifesto Cristão”, que visa trazer compromissos religiosos, “fortalecer os laços comunitários” e implementar os pilares cristãos nas ações do poder público. No entanto, desde 1891, o Brasil é laico, o que assegura separação administrativa entre igreja e o Estado.

Segundo Yamauchi, o documento foi registrado em cartório “como demonstração inequívoca do compromisso com a população de Diadema, e para deixar claro nosso posicionamento e forma de pensar o poder público, diferente da atual gestão”, em crítica indireta ao atual prefeito José de Filippi Júnior (PT), pré-candidato à reeleição.

O emedebista é um dos principais opositores ao atual governo de Diadema. Na semana passada, durante lançamento oficial da pré-candidatura, Taka voltou a contestar o resultado das eleições de 2020, quando perdeu para Filippi, que venceu no segundo turno por uma diferença de 5.618 votos. O ex-presidente da SPObras atribui a derrota ao que chama de “estelionato eleitoral”. “Muito estelionato eleitoral foi feito e por pouco não fomos eleitos”, disse.

O engenheiro espera estabelecer um compromisso de governança com 15 pilares, criar um projeto de apoio às casas de recuperação e programas de socialização e ressocialização dos moradores em situação de rua, implementar a cozinha solidária em parceria com a iniciativa privada e criar o Programa Uma Diadema Solidária, unindo ONGs e associações para distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. O documento ainda destaca o “respeito às pessoas com a promoção da educação sem viés ideológico”.

“Minha parceria e compromisso com a comunidade cristã já vem de muitos anos e compartilho integralmente dos valores que se traduziram no Manifesto Cristão. Vamos combater a violência, as drogas e outros problemas sociais sempre pautando nossas ações em valores como a compaixão, a solidariedade e a justiça”, disse o pré-candidato ao Diário.

Em um Estado laico, não são permitidas ações governamentais ou estatais justificadas por dogmas religiosos. As leis da Constituição garantem que haja liberdade de culto e de crença.