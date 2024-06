Wanessa Camargo expulsa homem de seu show após ele fazer gestos obscenos: - Tira ele, por favor

Que situação chata! Wanessa Camargo teve que interromper seu show realizado na parada LGBTQIAP+ de Frutal, em Minas Gerais. O fato aconteceu por conta de um homem que estava na plateia e fazia gestos obscenos para a cantora, que logo pediu para ele se retirar.

O show de Wanessa Camargo que ocorreu no último domingo, dia 17, e repercutiu muito devido a atitude da cantora. Segundo o Léo Dias, o homem na plateia fazia gestos obscenos, até que a cantora interrompeu a apresentação e mandou o homem ir para casa:

- Você não pode vir no show e fazer isso. Você está desrespeitando todo mundo que está aqui com amor, no dia do orgulho, no dia que a gente está aqui celebrando. Não saia da sua casa se você não quer estar, não perca o seu tempo. Vai para casa.

Além disso, ela também pediu para os seguranças o tirarem do local:

- Tira ele do show, por favor. Porque ele não quer estar aqui. Aqui é respeito. Eu respeito a comunidade há muitos anos. Se você não está a fim de estar aqui, vá para a sua casa. Não fica me xingando.

Mais tarde, a herdeira Camargo explicou em uma sequência de stories o ocorrido

- Hoje aconteceu uma situação desagradável. Uma pessoa foi ao show e começou a fazer gestos obscenos, atrapalhando não só a mim, meus músicos e meus bailarinos, mas também as pessoas que estavam assistindo. Então, por isso, infelizmente eu tive que pedir para que essa pessoa fosse retirada do meu show para que a gente pudesse continuar fazendo uma festa de celebração de amor.

Pelo fato da apresentação ter sido realizada durante a parada LGBTQIAP+, a artista reforçou que não tolera nenhum tipo de comportamento preconceituoso:

- Eu não aceito que em um lugar tão importante, que é a parada LGBTQIAP+, a gente aceite esse tipo de ódio. Não cabe. Nos meus shows vai ser sempre assim, sempre foi assim. Eu não permito qualquer lugar diferente de amor, de alegria, de celebração. Não pode uma pessoa que não está bem atrapalhar toda uma galera que está ali conectada junto para celebrar.