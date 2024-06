Obituário - 18 de junho de 2024

LENI GIGLIO RAMOS

(Santo André, 21-11-1950 – 9-6-2024)

Leni trabalhou no Diário do Grande ABC durante vários anos. Fazia parte da seção de paste-up (colagem), funcionária das mais antigas do segundo andar.

Era filha de Cid Antonio Giglio e de Julieta Pedroso Giglio. Parte aos 73 anos. Deixa o marido Antonio Aparecido Ramos e dois filhos do primeiro casamento, Paulo e Anderson. Seu corpo foi enviado ao Memorial Jardim Santo André, para cremação.

(*) Colaborou: Rodolfo Bonventti, jornalista, que trabalhou no Diário com Leni.

SANTO ANDRÉ

Maria Aparecida Rama, 93. Natural de Rio Claro (SP). Residia na Vila Dora, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gumercindo Tiva, 91. Natural de Tapiratiba (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida de Oliveira Brombin, 90. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Iolanda Tereza da Rocha Benedito, 90. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pedro de Souza, 84. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Antonio, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Moreira Virgens, 82. Natural de Crato (CE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Clara Viri Mallet, 79. Natural da Itália. Residia no Centro de Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Ingraça da Silva, 79. Natural de Inajá (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto Brandão, 78. Natural de Caçapava (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Patrício Sanches, 82. Natural de Santo André. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Administrador. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Juan de Dios Mardones Sanchez, 81. Natural do Chile. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Antônio Caetano, 87. Natural de Cristais (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdomiro Oliveira, 65. Natural de Itabaiana (SE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Antônio da Silva Filho, 88. Natural de Cuité (PB). Residia no Jardim Selma, em São Paulo. Dia 13, em Diadema. Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

Adinaldo Xavier dos Santos, 71. Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Carlos Domingues, 69. Natural de São Pedro (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Luís Gonçalves Feitosa, 59. Natural de Isaías Coelho (Piauí). Residia na Vila Lia, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Sebastiana Teixeira Lopes, 55. Natural de Uruburetama (CE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Renato Silva da Cruz, 42. Residia na Vila Clara, em São Paulo. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcus Vinícius Tricanico Castanheiro, 36. Residia na Vila Isolina Mazzei, em São Paulo. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Lázara Aparecida de Jesus, 79. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.