Obituário - 17 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Pessoa Salgueiro, 93. Natural de Tamboril (CE). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Geralda Dias Ribeiro, 92. Natural de São Pedro da União (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Giselda Dias de Souza, 88. Natural de Barra (BA). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thereza Luciana Braida, 87. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gilvete Lima dos Passos, 68. Natural de Aquidabã (SE). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudemir Ferreira, 54. Natural de Guaratinguetá (SP). Dia 1º de junho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco de Assis da Silva, 52. Natural de Lucrécia (RN). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Chefe de cozinha. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosimere da Silva Cascais, 48. Natural de Pesqueira (PE). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Daisy de Fátima Bonfante, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Lourdes Magalhães Dameto, 97. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.

Thereza Canton Bochiniac, 94. Natural de Valinhos (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jeannette Cypriano Eliin, 88. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 12. Cemitério em Campinas

José Felício Tondato, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.

Francis Willian Vanini, 46. Natural de São Caetano. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 12, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Terezinha Soares Cardoso, 71. Natural de Vargem Grande (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

José Anselmo Batista dos Santos, 59. Natural de Pote (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Jeberson dos Santos Chagas, 30. Natural de Diadema. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Pintor. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Deivid Melo Pereira, 28. Natural de Diadema. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.