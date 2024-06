Asfalto, saúde e educação

Ao que tudo indica, o prefeito José Auricchio Júnior (PSD) não realizou os devidos estudos antes de autorizar a implantação do ensino em período integral na rede municipal de São Caetano. Daí a promotora Carla Murcia Santos estar cobrando da administração explicações para as falhas notadas logo no início da execução do programa. Acionado pela vereadora Bruna Biondi (Psol), o Ministério Público apura “falta de infraestrutura das instituições para atender às demandas dos alunos e a superlotação de algumas unidades escolares”. É sintomático que cidade tão rica, cujo Orçamento previsto para 2024 atinge R$ 2,4 bilhões, tenha lacunas em áreas prioritárias como saúde e educação.

Segundo informações que chegaram a este Diário, a lista de problemas no programa de ensino integral são-catanense é extensa e grave. A denúncia feita pela vereadora oposicionista ao Ministério Público traz informações, inclusive, da falta de professores. Diante da insuficiência de docentes, APIs (Auxiliares de Primeira Infância) estariam desenvolvendo atividades pedagógicas sem nenhum tipo de supervisão, o que contraria não apenas as diretrizes da educação brasileira, mas o bom senso. A carência de mão de obra se estenderia também para outros setores, como o da merenda, onde a escassez de recursos humanos resultariam em longas filas de espera para a alimentação entre os turnos.

Depois de fazer uma análise prévia da situação, a promotora Carla Murcia Santos deu ao prefeito prazo, que se encerra amanhã, para que se manifeste sobre o assunto. Espera-se que ele não se omita. Dia desses, ao promover live com internautas nas suas redes sociais, Auricchio jactava-se do canteiro de obras que havia implantado em São Caetano nos últimos meses. De fato, é difícil percorrer qualquer extensão da cidade, por menor que seja, sem se deparar com alguma intervenção promovida pela administração. Ocorre que a população tem sentido que o dinheiro que sobra para trocar o asfalto das ruas é o mesmo que falta para evitar a precarização das redes de saúde e de educação...