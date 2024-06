Policial à paisana impede roubo e suspeito é preso em São Bernardo

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante após uma tentativa de roubo a um casal na Rua Miro Vetorazzo, em São Bernardo, na noite deste domingo (16). As vítimas, um homem de 42 anos e uma mulher de 46, estavam em uma motocicleta quando foram abordadas por dois indivíduos em outra moto. Um policial militar à paisana presenciou a ação e interveio.

Segundo informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), durante a tentativa de roubo, o garupa da motocicleta dos suspeitos caiu no chão e foi socorrido ao Hospital Universitário, onde permanece internado sob escolta policial. O comparsa do suspeito conseguiu fugir levando a arma utilizada no crime.

O caso foi registrado como roubo tentado, lesão corporal decorrente de intervenção policial e excludente de ilicitude no 3º Distrito Policial de São Bernardo. As investigações continuam para localizar o segundo suspeito envolvido na tentativa de roubo.