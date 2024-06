PM prende suspeitos de roubarem idoso em São Bernardo no último sábado

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem e uma mulher, de 18 e 20 anos, e apreendeu dois adolescentes suspeitos de roubarem um idoso, de 62 anos, no sábado (15), na Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo.

Durante patrulhamento, os policiais se depararam com o carro que havia sido subtraído da vítima. Diante do fato, eles deram ordem de parada ao condutor do veículo, que tentou fugir. Após um acompanhamento, o motorista parou o carro e uma mulher desembarcou.

De acordo com a polícia, o namorado dela, que dirigia o carro, participou do roubo juntamente com outros três suspeitos em Diadema.

Na sequência, os demais envolvidos foram encontrados. Com eles, foram localizados sapatos, roupas, relógios, joias, perfumes, aparelhos eletrônicos e utensílios domésticos. A vítima reconheceu os itens, que foram devolvidos para ela.

A polícia ainda realiza buscas para encontrar o quinto envolvido no crime.

O caso foi registrado como roubo, ato infracional de roubo, associação criminosa, ato infracional de associação criminosa, corrupção de menores, receptação e ato infracional de receptação pelo 1º Distrito Policial de São Bernardo.